Toplantıya, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile belediye yöneticileri katıldı. Toplantıda, il genelinde yürütülen kamu yatırımlarının 2025 yılı üçüncü dönem sonu gerçekleşmeleri değerlendirildi.

Yapılan sunumda, Kahramanmaraş genelinde toplam 590 proje üzerinde çalışmaların sürdüğü açıklandı. Bu projelerden 386’sının yatırımcı kamu kurumları tarafından yürütüldüğü, toplam proje tutarının 140 milyar 302 milyon TL, 2025 yılı ödeneğinin ise 28 milyar 158 milyon TL olduğu belirtildi.

Yıl içerisinde 13 milyar 756 milyon TL harcandığı ve ödeneklerin yüzde 49’unun kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.

Proje Durumları

23 proje tamamlandı,

191 proje devam ediyor,

90 proje ihale aşamasında,

70 proje henüz başlamadı,

3 proje ise tasfiye edildi.

Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi’nin 102, KASKİ Genel Müdürlüğü’nün 63, ilçe belediyelerinin ise 39 proje üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Toplantıda kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve yılın son döneminde yatırımların hız kazanması gerektiği vurgulandı.

Vali Mükerrem Ünlüer, yatırım süreçlerinde emeği geçen tüm kurum ve personele teşekkür ederek, “Kahramanmaraş’ın kalkınması ve yaşam kalitesinin artması için yatırımların zamanında tamamlanması büyük önem taşıyor,” dedi.