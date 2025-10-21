VGM tarafından yapılan açıklamaya göre, ilköğretim ve ortaöğretim (ortaokul-lise) burs başvuru sonuçları, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından www.vgm.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Sonuçların açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı ancak sonuçlar açıklandığında resmi internet sitesi üzerinden sorgulama yapılabilecek.

VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURS BAŞVURUSU TARİHLERİ 2025

2025 – 2026 eğitim yılında üniversite (yükseköğretim) burs başvuruları, 21 – 31 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvuru sürecinin ardından değerlendirme tamamlandığında, üniversite burs sonuçları da yine www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanacak.

2025 VGM BURS MİKTARLARI

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen yeni burs miktarları şöyle:

Ortaöğrenim bursu: Aylık 1.250 TL

Yükseköğrenim bursu: Aylık 3.000 TL

Yabancı uyruklu öğrenci bursu: Aylık 3.000 TL

Ayrıca, 2026 yılında burs miktarlarının yeniden güncellenmesi bekleniyor.

BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere ödemeler, sonuçların açıklanmasının ardından ve hesap açım işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte yapılacak. İlk burs ödemesi ise Ekim ayından itibaren geriye dönük olarak öğrencilerin hesaplarına yatırılacak.

KİMLER VGM BURSUNDAN YARARLANAMAZ?

Kardeşi VGM ortaöğrenim bursundan yararlanan öğrenciler

Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı veya burs alan öğrenciler

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden muhtaç aylığı alan öğrenciler

Bu öğrenciler, VGM ortaöğrenim bursundan faydalanamayacak.

VGM Burs Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

Burs sonuçları açıklandığında öğrenciler, www.vgm.gov.tr adresine giriş yaparak “Burs Sonuçları Sorgulama” ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sonuçlarını öğrenebilecek.

Sonuç olarak, 2025-2026 eğitim yılı için VGM burs başvurularında ortaöğretim süreci tamamlandı, yükseköğretim başvuruları ise 21-31 Ekim tarihleri arasında alınacak. VGM burs sonuçları açıklandığında, adaylar sonuçlarını resmi site üzerinden sorgulayabilecek.