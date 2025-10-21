Şairler Tepesi’nde düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz ve il müdürleri de katıldı.

Toplantıda kentteki genel güvenlik durumu ve organize suç örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlar hakkında bilgi verildi.

Vali Ünlüer, Kahramanmaraş genelinde organize suç örgütlerine karşı kararlı bir mücadele yürütüldüğünü belirterek, 2025 yılı Eylül ayına kadar 12 organize suç çetesinin çökertildiğini açıkladı.

Ünlüer, “Bu kapsamda 334 kişi gözaltına alınırken, 131 kişi tutuklandı ve 53 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi” dedi.

Toplantıda geçmiş yılların verileri de paylaşıldı. Buna göre; 2024 yılında 17 organize suç çetesi çökertildi, 168 kişi gözaltına alınırken 100 kişi tutuklandı ve 32 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 2023 yılında 3 organize suç çetesi çökertildi, 64 gözaltı, 46 tutuklama ve 17 adli kontrol kararı alındı. 2022 yılında ise 9 organize suç çetesi çökertildi, 203 gözaltı, 71 tutuklama ve 53 adli kontrol kararı verildi.

Vali Ünlüer, kentte huzur ve güven ortamının sağlanması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, “Kahramanmaraş’ın her köşesinde vatandaşlarımızın güvenliği için emniyet ve jandarma teşkilatlarımız büyük bir özveriyle görev yapıyor. Organize suç örgütlerine asla müsamaha göstermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Toplantıda, önceki yıllara ait organize suç operasyonları da karşılaştırmalı olarak paylaşıldı. Buna göre:

Yıl Çökertilen Çete Sayısı Gözaltı Tutuklama Adli Kontrol 2025 (Eylül'e kadar) 12 334 131 53 2024 17 168 100 32 2023 3 64 46 17 2022 9 203 71 53

Veriler, güvenlik güçlerinin özellikle son iki yılda organize suç örgütlerine karşı daha etkin ve kapsamlı operasyonlar yürüttüğünü ortaya koyuyor.