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Önemli isimlerin ağırlandığı fuarda ikinci günün konuğu gazeteci-yazar Nedim Şener oldu. Söyleşide okurlarla bir araya gelen Şener, FETÖ’yle mücadele çerçevesinde yapılanları ve yapılması gerekenleri anlattı.

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