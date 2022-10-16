Önemli isimlerin ağırlandığı fuarda ikinci günün konuğu gazeteci-yazar Nedim Şener oldu. Söyleşide okurlarla bir araya gelen Şener, FETÖ’yle mücadele çerçevesinde yapılanları ve yapılması gerekenleri anlattı.
Önemli isimlerin ağırlandığı fuarda ikinci günün konuğu gazeteci-yazar Nedim Şener oldu. Söyleşide okurlarla bir araya gelen Şener, FETÖ’yle mücadele çerçevesinde yapılanları ve yapılması gerekenleri anlattı.
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