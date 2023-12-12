Gazeteci-yazar Serdar Bursalı 12 Aralık tarihli internet sitesindeki köşe yazısında Elbistan AK Parti Belediye Başkanı Aday Adayı İnşaat Mühendisi Abdullah Yener’i konu aldı. Serdar Bursalı köşe yazısında şu ifadelere yer verdi:

İnşaat Mühendisi Abdullah Yener bu şehrin evladıdır. Memleketin inşaatlarında alın teri dökmüş sonra gidip okumuş ve şehrine hizmet etmiş bir insan… Türkiye'nin dört bir yanında eserleri var hatta Kuzey Irak'ta devasa devlet projesi yapacak kadar dolu ve gözü kara birisi…

Şimdi ise depremlerde ağır yara alan Elbistan için de elini taşın altına koymuş.

“ Daha önceleri 3 yıl Aksu TV de görev yaptım,” diyen Serdar Bursalı Abdullah ağabeyin televizyon yatırımını ciddi emek ve masrafla hayata geçirdiğini biliyorum, dedi

Abdullah Yener’in Aksu televizyonunu kurmasındaki amacının “televizyon kanalı olmayan bu şehrin sesinin de çıkmasıydı “dedikten sonra yazısının devamında;

Abdullah ağabey çok değerli bir insan yolu açık olsun.

“Elbistan için böylesine güçlü isimlerin elini taşın altına koyması beni çok mutlu ediyor.” dedi