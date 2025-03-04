GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında 10 Mart Pazartesi günü konuk olacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan'ın UEFA Pro Lisans Semineri'nde olmasından dolayı antrenör Volkan Kazak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve aktivasyon hareketleri ile başlayan antrenman, yenileme koşularıyla son buldu.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın gününü izinli olarak geçirecek. Hazırlıklar, 6 Mart Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek.