GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 10 Mart Pazartesi günü konuk olacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, geçiş organizasyonlarının ardından dar alanda çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA