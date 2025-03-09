GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken maçın son taktik çalışmaları ile son buldu.

Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayan kırmızı siyahlı ekip, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.