GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken maçın son taktik çalışmaları ile son buldu.

Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayan kırmızı siyahlı ekip, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.

Kaynak: AA