GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK'nin deplasmandaki galibiyet hasreti 9 maça çıktı Gaziantep FK'nin deplasmandaki galibiyet hasreti 9 maça çıktı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanda daha sonra pas organizasyonları üzerinde duruldu.

Kırmızı-siyahlı ekibin yeni transferi İzzet Ali Erdal, takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Gaziantep FK, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: aa