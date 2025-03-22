GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk olacağı TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas organizasyonları ile devam ederken geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana milli takımlarında bulunan Deian Sorescu ve Kacper Kozlowski katılmadı.

Kulüp Başkanı Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyesi Erim Arıkan da antrenmanı takip etti.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.