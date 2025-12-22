Başakşehir’in Lig Performansı

Sezonda 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan RAMS Başakşehir, topladığı 20 puanla 9. sırada yer alıyor.

Teknik direktör Nuri Şahin yönetimindeki turuncu-lacivertli ekip, ligde oynadığı son 3 maçta 7 puan toplayarak çıkışa geçti.

Başakşehir’de Önemli Eksikler

Başakşehir’de 2025 Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan

Oliver Kemen (Kamerun)

Christopher Operi (Fildişi Sahili)

bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlıkları süren Yusuf Sarı ve Miguel Crespo ile Deniz Türüç de kadroda yer almayacak.

Gaziantep FK Üst Sıraları Hedefliyor

Gaziantep FK, ligde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 23 puanla 7. sırada bulunuyor.

Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, zorlu İstanbul deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor.

Başakşehir–Gaziantep FK Maçı Ne Zaman?

RAMS Başakşehir ile Gaziantep FK, 22 Aralık 2025 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda saat 17.00’de başlayacak. Karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Kritik Mücadelede Hedef Moral

Sezonun ikinci yarısı öncesinde moral kazanmak isteyen Gaziantep FK, güçlü Başakşehir kadrosu karşısında disiplinli bir oyun sergilemeyi planlıyor. Son haftalarda istikrarsız bir grafik çizen kırmızı-siyahlılar, bu karşılaşmayı çıkış maçı olarak görüyor.

Maç Öncesi Genel Bakış

Tarih: 22 Aralık 2025 Pazartesi

Saat: 17.00

Stadyum: Başakşehir Fatih Terim Stadyumu

Hakem: Ali Şansalan

Başakşehir–Gaziantep FK karşılaşması, Süper Lig’de orta sıraları yakından ilgilendiren ve dengeleri değiştirebilecek kritik maçlardan biri olarak öne çıkıyor.