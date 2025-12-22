Başakşehir’in Lig Performansı

Sezonda 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan RAMS Başakşehir, topladığı 20 puanla 9. sırada yer alıyor.
Teknik direktör Nuri Şahin yönetimindeki turuncu-lacivertli ekip, ligde oynadığı son 3 maçta 7 puan toplayarak çıkışa geçti.

Thumbs B C 0750A883D84466B2E97Bda9630B141C2

Başakşehir’de Önemli Eksikler

Başakşehir’de 2025 Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan

  • Oliver Kemen (Kamerun)

  • Christopher Operi (Fildişi Sahili)

bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlıkları süren Yusuf Sarı ve Miguel Crespo ile Deniz Türüç de kadroda yer almayacak.

673Ba2A44870Ab9862Fbcc0D

Gaziantep FK Üst Sıraları Hedefliyor

Gaziantep FK, ligde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 23 puanla 7. sırada bulunuyor.
Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, zorlu İstanbul deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor.

6741E37Bd93Bfcfd94A87264

Kahramanmaraş İstiklal-OGM Orman Basketbol Maçı CANLI İzle!
Kahramanmaraş İstiklal-OGM Orman Basketbol Maçı CANLI İzle!
İçeriği Görüntüle

Başakşehir–Gaziantep FK Maçı Ne Zaman?

RAMS Başakşehir ile Gaziantep FK, 22 Aralık 2025 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda saat 17.00’de başlayacak. Karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Thumbs B C 05Fcbe19D331585A2Fe405Cf4950B8Bd

Kritik Mücadelede Hedef Moral

Sezonun ikinci yarısı öncesinde moral kazanmak isteyen Gaziantep FK, güçlü Başakşehir kadrosu karşısında disiplinli bir oyun sergilemeyi planlıyor. Son haftalarda istikrarsız bir grafik çizen kırmızı-siyahlılar, bu karşılaşmayı çıkış maçı olarak görüyor.

65219D4Fae0A8F1Cd0D58839

Maç Öncesi Genel Bakış

  • Tarih: 22 Aralık 2025 Pazartesi

  • Saat: 17.00

  • Stadyum: Başakşehir Fatih Terim Stadyumu

  • Hakem: Ali Şansalan

Başakşehir–Gaziantep FK karşılaşması, Süper Lig’de orta sıraları yakından ilgilendiren ve dengeleri değiştirebilecek kritik maçlardan biri olarak öne çıkıyor.