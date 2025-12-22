Başakşehir’in Lig Performansı
Sezonda 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan RAMS Başakşehir, topladığı 20 puanla 9. sırada yer alıyor.
Teknik direktör Nuri Şahin yönetimindeki turuncu-lacivertli ekip, ligde oynadığı son 3 maçta 7 puan toplayarak çıkışa geçti.
Başakşehir’de Önemli Eksikler
Başakşehir’de 2025 Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan
-
Oliver Kemen (Kamerun)
-
Christopher Operi (Fildişi Sahili)
bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlıkları süren Yusuf Sarı ve Miguel Crespo ile Deniz Türüç de kadroda yer almayacak.
Gaziantep FK Üst Sıraları Hedefliyor
Gaziantep FK, ligde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 23 puanla 7. sırada bulunuyor.
Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, zorlu İstanbul deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor.
Başakşehir–Gaziantep FK Maçı Ne Zaman?
RAMS Başakşehir ile Gaziantep FK, 22 Aralık 2025 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda saat 17.00’de başlayacak. Karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.
Kritik Mücadelede Hedef Moral
Sezonun ikinci yarısı öncesinde moral kazanmak isteyen Gaziantep FK, güçlü Başakşehir kadrosu karşısında disiplinli bir oyun sergilemeyi planlıyor. Son haftalarda istikrarsız bir grafik çizen kırmızı-siyahlılar, bu karşılaşmayı çıkış maçı olarak görüyor.
Maç Öncesi Genel Bakış
-
Tarih: 22 Aralık 2025 Pazartesi
-
Saat: 17.00
-
Stadyum: Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
-
Hakem: Ali Şansalan
Başakşehir–Gaziantep FK karşılaşması, Süper Lig’de orta sıraları yakından ilgilendiren ve dengeleri değiştirebilecek kritik maçlardan biri olarak öne çıkıyor.