GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ligde çıktığı 11 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 12 puanı bulunuyor. Bu maçlarda rakip fileleri 15 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 18 gole engel olamadı.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları süren Bitok ve kart cezalısı Viana yarınki maçta takımını yalnız bırakacak.

- 3 oyuncu kart sınırında

Gaziantep FK'de Başakşehir maçı öncesi savunmanın önemli oyuncuları Ertuğrul Ersoy ve Enric Saborit ile orta saha Badou Ndiaye sarı kart sınırında bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde 3'er sarı kartla cezalandırılan bu oyuncular, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 14. haftadaki Fenerbahçe müsabakasında görev alamayacak.