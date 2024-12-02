GAZİANTEP (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 4 futbolcusunun sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenmanda sakatlık yaşayan Mustafa Eskihellaç'ınsol alt adalesinde gerginlik, Kozlovski sol diz iç yan bağlarında yaralanma tespit edildiği ve futbolcuların tedavisine başlandığı belirtildi.

Açıklamada ameliyat olan Saborit'in tedavi sürecinin planlandığı gibi titizlikle yürütüldüğü, sol bacak üst adalesindeki tendon yırtığı nedeniyle operasyon geçiren Bitok'un tedavisinin de planlandığı şekilde sürdüğü ve bireysel antrenmanlara devam ettiği kaydedildi.