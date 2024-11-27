GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Trendyol Süper Lig'de geride kalan 13 haftada sahasında "en az gol yiyen" ikinci takım olan Gaziantep FK, evinde rakiplerine gol yollarında kolay kolay fırsat vermiyor.

Süper Lig'de 6. sezonunu geçiren Gaziantep FK, bu sezon evinde oynadığı 6 karşılaşmada sadece ligin 2. haftasında Samsunspor'a 1-0 mağlup oldu.

Devam eden haftalarda iç sahada TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1, Göztepe'yi 2-1, RAMS Başakşehir'i 3-0 yenen kırmızı-siyahlı ekip Trabzonspor ile 0-0, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Böylelikle ligde sahasında oynadığı son 5 karşılaşmadan da puan almayı başaran Gaziantep temsilcisi, rakiplerin zorlandığı deplasman olmayı başardı.

- Evinde en az gol yiyen ikinci takım

Güneydoğu ekibi, kalesinde gördüğü 18 golün 4'ünü evinde yiyerek bu alanda Fenerbahçe'nin (3) ardından iç sahada "en az gol yiyen" ikinci takım oldu.

Taraftarı önünde oynadığı maçlarda 1 golden fazla yemeyen Gaziantep FK, geçen hafta oynadığı RAMS Başakşehir müsabakasında ise ilk defa gol yemeden galibiyete uzandı.

Sahasında rakip fileleri 9 kez havalandıran Gaziantep ekibi, topladığı 11 puanla iç saha cetvelinde 7. sırada bulunuyor.

- Kaleci Diodis taraftarı önünde güven veriyor

Güneydoğu ekibine sezon başında 2 yıllık imza atan Yunan kaleci Sokratis Dioudis, takımın vazgeçilmezi olmayı başardı.

Ligde oynanan 12 karşılaşmanın tamamında 90 dakika sahada kalan "Batman" lakaplı Dioudis, takımın en çok süre alan oyuncusu konumunda.

Yaptığı kurtarışlarla kısa sürede taraftarın gönlüne giren Dioudis, ligin 13. haftasında en çok kurtarış yapan kaleci olmayı başardı.

- En az gol yediği ikinci iç saha dönemini geçiriyor

Gaziantep FK, 13. haftalar itibarıyla Süper Lig'de "en az gol yediği" ikinci iç saha dönemini geçiriyor.

2021-2022 sezonunda 13. hafta itibarıyla evinde oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik alan Gaziantep temsilcisi, rakip fileleri 10 kez havalandırdı kalesinde ise yalnızca 2 gol gördü.

Gaziantep FK, en verimli iç saha istatistiğini elde ettiği bu dönemde ayrıca "iç sahada en az gol yiyen takım" olmayı da başarmıştı.

Gaziantep FK'nin Süper Lig'de 13. haftalar itibarıyla sezonlara göre iç saha gol istatistikleri şöyle:

Sezon Maç Attığı Gol Yediği Gol 2019-2020 7 11 11 2020-2021 6 12 7 2021-2022 6 10 2 2022-2023 5 9 6 2023-2024 6 6 7 2024-2025 6 9 4