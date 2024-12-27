GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Gaziantep FK'de sezon başında transfer edilen yabancı isimlerin başarılı performansı, Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümündeki istatistiklerde dikkati çekti.



Süper Lig 2024-25 sezonu yaz transfer dönemindeki 17 transferiyle "en çok transfer yapan" ve sözleşme imzaladığı 12 yabancı futbolcuyla "en çok yabancı oyuncu alan" takım olan Gaziantep FK, yabancı oyuncularının tamamına ligin ilk yarısında forma şansı verdi.

Gaziantep ekibinde sezonun ilk yarısında "en çok gol atan", "en çok asist yapan", "en çok süre alan" ve "en çok maça çıkan" oyuncuları, sezon başında transfer edilen yabancı isimler oldu.





- En çok gol atan Sorescu

Geçen sezon Polonya ekibi Rakow Czestochowa'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen orta saha oyuncusu Deian Sorescu, kısa sürede takıma katkı vermeye başladı.

Gaziantep FK yönetimi, bu sezon başında Rakow Czestochowa ile anlaşarak Sorescu'yu 3 yıllığına kırmızı-siyahlı ekibe bağladı.

Bu sezon bir maç hariç diğer tüm karşılaşmalarda oynayan Sorescu, 1155 dakika kırmızı-siyahlı formayı terletti.

Rumen oyuncu bu maçlarda attığı 5 golle takımının gol yollarındaki en etkili ismi oldu.





- En çok asist Kozlowski'den geldi

Kırmızı-siyahlı ekip, sezon başında İngiltere'nin Brighton takımından kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Kacper Kozlowski ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Polonyalı 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Kozlowski, yeteneği ile kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

Sezonun ilk yarısında kart cezası nedeniyle 1, sakatlık nedeniyle 4 karşılaşmada forma giyemeyen Kozlowski, geride kalan 11 karşılaşmada 800 dakika yeşil sahada kaldı.

Oyunda olduğu bu karşılaşmalarda 4 asist yapan Kozlowski, takımın en çok asist yapan oyuncusu olmayı başardı.

Kozlowski, ayrıca gördüğü 6 sarı kart ile takımda en çok sarı kart gören oyuncu konumunda.





- En çok süre alan kaleci Dioudis oldu

Güneydoğu ekibine sezon başında iki yıllık imza atan Yunan kaleci Sokratis Dioudis, takımın vazgeçilmezi olmayı başardı.

"Batman" lakaplı Dioudis, ligde oynanan 16 karşılaşmanın 14'ünde formayı sırtına geçirdi.

Ligin 15. haftasında iç sahada oynanan Çaykur Rizespor maçının 45. dakikasında sakatlanan Dioudis, ikinci yarıda oyuna devam edemedi.

Oynadığı karşılaşmalarda kalesinde 21 gol gören Dioudis, 4 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.

Diodis, süre aldığı 1215 dakika ile takımda en çok süre alan oyuncu olmayı başardı.









- En çok maça çıkan Kenan Kodro

Gaziantep FK, gol yollarına katkı sunması için sezon başında Macaristan Ligi ekiplerinden Ferencvaros takımında forma giyen Kenan Kodro'yu kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Bosna Hersek Milli Takımı'nda da forma giyen 31 yaşındaki golcü Kadro, ligin ilk yarısındaki tüm karşılaşmalarda forma giymeyi başardı.

Bu maçların sadece 3'ünde 90 dakika sahada kalan Kodro, diğer karşılaşmalarda ise sonradan oyuna dahil oldu.

Kodro bu maçlarda 1 gol ve 1 asist ile takıma katkı verdi.







































