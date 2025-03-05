İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı tarafından Gaziantep Şehir Hastanesine, anne adaylarına ve yeni doğan bebeklere yönelik güvenli, konforlu ve bilimsel temellere dayalı hizmet sunduğu hizmetlerden dolayı "anne dostu" ve "bebek dostu" unvanları verildi.

Ünvanların belge takdimi, hastanenin konferans salonunda gerçekleştirilen törenle, İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin tarafından Başhekim Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu'na verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, anne ve bebek sağlığının sağlıklı nesillerin yetişmesi için büyük önem taşıdığını söyledi.

Anne adaylarını normal doğumu teşvik ederek, en doğru bilgileri sunmak ve en iyi hizmeti vermek istediklerini belirten Şahin, "Sağlık Bakanlığımızın 'Her Gebeye Bir Ebe' projesi ile gebelik sürecinde her annenin yanında olacak, doğum sürecini bilinçli bir şekilde geçirmelerini sağlayacağız." dedi.

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu, bu unvanları almanın büyük bir sorumluluk getirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Anne dostu ve bebek dostu hastane olmak yalnızca bir unvan değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluktur. Hastanemizde doğum sürecini anne adayları için en güvenli, en sağlıklı ve en konforlu hale getirmek için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Bugün aldığımız bu unvanlar, verdiğimiz emeğin bir yansımasıdır ve bu başarıda emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."