GAZİANTEP/ŞANLIURFA (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN/EŞBER AYAYDIN - Güneydoğu'nun tarihi mekanları ve gastronomisiyle önde gelen kentlerinden Gaziantep ve Şanlıurfa'da, Ramazan Bayramı tatili ve ara tatilde turizm hareketliliği bekleniyor.



Zengin kültürel dokusu, yöresel lezzetleri ve tarihi mekanlarıyla dikkati çeken iki şehirde tatil hazırlıkları sürüyor.



Bayram tatilini kültürel keşif ve lezzet turuna dönüştürmek isteyen ziyaretçiler için Gaziantep ve Şanlıurfa, cazip rotaların başında geliyor.

Tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra lezzetli yöresel yemekleriyle ön plana çıkan Gaziantep, bayram tatilini değerlendirmek isteyenlere önemli fırsatlar sunuyor.

UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği kentte, başta Zeugma Mozaik Müzesi olmak üzere birçok tematik müzesi ile Gaziantep Kalesi ile yakınlarındaki tarihi Bakırcılar Çarşısı, Elmacı Pazarı gibi çok sayıda gezilecek alan bulunuyor.

Ziyaretçiler, bakır işçiliğinden yemeniye, kutnu kumaşından geleneksel hediyeliklere kadar birçok ürünü keşfetme fırsatı bulurken, coğrafi işaretli lezzetlerle damaklarını şenlendirecek.

- "Yüzde 20 artış bekliyoruz"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Genel Başkan Başdanışmanı Soner Bacaksız, AA muhabirine, Ramazan Bayramı ve ara tatilde bölgede turizm hareketliliği beklediklerini söyledi.

Bayram tatilinin deniz turizmi mevsiminde denk gelmemesi nedeniyle kültür turlarının yoğunlaşacağını aktaran Bacaksız, "Bu nedenle bölgemizde kültür turları bayram döneminde oldukça fazla talep görüyor." dedi.

Turların artmasını beklediklerini ifade eden Bacaksız, şöyle devam etti:

"Şu an otellerde doluluk oranlarının yüzde 70-80'in üzerinde. Özellikle Akdeniz, Ege, Marmara bölgelerinden bölgemize gelen yurt içi turlar var. İç Anadolu'ya gelen yabancı misafirlerden bölgemize gelen turist grupları da var. Bunların sayılarının bayram döneminde daha çok artmasını bekliyoruz. Ziyaretçi sayısının geçen yıla göre yüzde 20 civarında artmasını bekliyoruz. Tabii ki hedefimiz çok daha fazla, yüzde 50'nin üzerinde ama bu bayram dönemiyle birlikte bölgemizde turizm sezonunun hareketli başlayacağını gösteriyor."

- "Talebin 10 katına çıkmasını bekliyoruz"

Yöresel yemek işletmesinin koordinatörü Yusuf Bektaş da bayram dönemiyle yaşanacak yoğunluğa hazırlık yaptıklarını anlatarak, sundukları yemeklerin hepsinin coğrafi işaretli olduğunu kaydetti.

Yerli ve yabancı turistlerin özellikle bu yöresel lezzetleri seçtiğini aktaran Bektaş, "Şu an ön hazırlığımıza başladık, ustalarımız el birliğiyle dolma, içli köftesi, yuvalama gibi lezzetlerin hazırlığını yapıyor. Bayramda talebin 10 katına çıkacağını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fildişi Sahili'nden gelen Sem Gnepa da Gaziantep'i çok beğendiğini belirterek, yemeklerinin de çok lezzetli olduğunu söyledi.

- Şanlıurfa'da oteller şimdiden dolmak üzere

Kültür ve inanç turizminin bir arada sunulduğu Şanlıurfa'ya gelen ziyaretçiler, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, "tarihin sıfır noktası" diye nitelendirilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe, Karahantepe, konik kubbeli evleriyle bilinen tarihi Harran ilçesi ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Halfeti gibi kentle özdeşleşmiş alanları görme fırsatı buluyor.

Kente gelen ziyaretçiler, Şanlıurfa'nın kadim tarihine tanık olmanın yanı sıra yöresel müziklerin çalındığı sıra gecelerine katılıp, lahmacun, ciğer ve çiğ köfte gibi bölgenin yöresel lezzetlerini tatma fırsatı yakalıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Şanlıurfa'nın son dönemlerde bir ivme yakalandığını ve turizmin gözde şehirlerinden biri olduğunu belirtti.

Şanlıurfa'ya gelen ziyaretçilerin daha rahat edebilmesi noktasında çeşitli önlemler aldıklarını anlatan Gülpınar, bayram ve ara tatilde kentte turizm hareketliliği beklediklerini ifade etti.

Gülpınar, Şanlıurfa'nın bayramdaki mevsimsel durumu dolayısıyla ziyarete en uygun dönemlerden birinin yaşanmasını beklediklerini aktararak, tatilde herkesi kente beklediklerini söyledi.



Kentin yemek konusunda da dikkatleri çektiğini belirten Gülpınar, şöyle konuştu:



"Bizim müzik kültürümüz de tartışılmaz. Şanlıurfa, UNESCO'nun 'Dünya Müzik Şehri' unvanını verdiği Türkiye'deki iki şehirden biri diğeri Kırşehir. Şanlıurfa'nın müzik zenginliği birçok insanı cezbediyor. Artık bunlar duyulan, bilinen şeyler. Üzerine Göbeklitepe'yi, Karahantepe'yi ve tabii ki Balıklıgöl'ü eklediğinizde, böylesine tarihi bir dokuya sahip bir şehir dünyada çok az bulunur. Dünyanın birçok yerinde eşi benzeri olmayan bir manzarayla karşı karşıyayız. Gerçekten mükemmel bir atmosfer ve ambiyans var." diye konuştu.

Şanlıurfa'daki bir otelin Genel Müdürü Siyami Yorulmaz da kent turizminin günden güne büyümeye devam ettiğini dile getirerek, Ramazan Bayramı ve sonrasına yönelik otel rezervasyonlarının yüzde 80'in üzerine çıktığını kaydetti.

Önümüzdeki günlerde taleplere yetişemez hale gelebileceklerini öngören Yorulmaz, "Karahantepe'nin ziyarete açılmasıyla ziyaretçi sayısının kesinlikle artacağını ve bu yıl Şanlıurfa'nın turizmde büyük bir patlama yapacağını düşünüyorum. Çünkü Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep hattı günden güne daha da değerleniyor." diye konuştu.