Kahramanmaraş Valiliği Ve Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi Tarafından Düzenlenen İftar Programında Gaziler Ve Aileleri Bir Araya Geldi.

Dulkadiroğlu Belediyesinin Destekleriyle Kentteki Bir Düğün Salonunda Gerçekleştirilen Programda, Kur'an-I Kerim Tilavetinin Ardından Davetliler Oruçlarını Açtı.

Vali Mükerrem Ünlüer, Programda Yaptığı Konuşmada, Gazi Aileleriyle Bir Araya Gelmekten Mutluluk Duyduklarını Belirtti.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal De Ramazanın Manevi Atmosferini Gazi Aileleri Ve Yakınlarıyla Bir Arada Geçirmekten Büyük Memnuniyet Duyduğunu Dile Getirdi.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin De Bu Tür Programın Tamda Ramazanın Birlik Ve Beraberlik İklimine Uyduğunu Belirtti.

Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli İse Organizasyonun Düzenlenmesine Katkı Sağlayan Kurumlara Teşekkür Etti.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nureddin Gökduman İle Kurum Amirleri Ve Davetliler Katıldı.