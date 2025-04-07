KAHRAMANMARAŞ( AA) – Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli, Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş Bürosu'nu ziyaret etti.

Küpeli, ziyaretinde AA muhabirleriyle sohbet ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yıl dönümü kutlayan Küpeli, "Kurulduğu günden bu yana tarafsız ve doğru habercilik anlayışıyla ülkemizin hafızasını oluşturan, milli birlik ve beraberliğimize katkı sağlayan Anadolu Ajansına başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz." dedi.



