Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nüfusun yoğun olduğu ilçede yerinde dönüşüm gerçekleştirdiklerini söyledi.

İlçedeki yapı stokunda 263 bin 602 bağımsız birim bulunduğunu, bunun yaklaşık üçte ikisinin 1999 yılı öncesi yapılan binalar olduğunu aktaran Usta, Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümünü inşa ettiklerini anlattı.

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında şehrin üçte birinin riskli alan ilan edildiğine dikkati çeken Usta, "İlk kentsel dönüşüm başlangıcı Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde hemen bitmiş olan konutların olduğu bölgeden verilmişti. O günden bugüne 15 bin konut planladık. Planladığımız 5 bin 502 konutu hak sahiplerine teslim ettik ve 4 bin 661 konut şu anda devam ediyor. Yaklaşık 3 bin 796 konutumuz da başlama aşamasında. 2024 yılı sonuna kadar toplamda 15 bin konutu tamamlamış, hak sahiplerine teslim etmiş olacağız."

Kentsel dönüşümde sadece bina değil altyapının, okul, park, cami, yol, yaşam alanlarının da yapıldığını vurgulayan Usta, bugüne kadar yapılan projelerin sadece yatırım maliyeti açısından 6 milyar liraya tekabül ettiğinin altını çizdi.

Usta, "Bu projeler tamamlandığı zaman, yani 15 bine yakın konutu bitirdiğimizde 15-20 milyar lira arasında bir yatırım bedeline tekabül etmiş olacak. Bu yatırım maliyeti tabii ki kıymete dönüştüğü zaman bu şehirde kalacak. Burada oturan ve yaşayan hak sahiplerine taksim edilmiş olacak. Şehir kazanmış olacak. Böylece vatandaş kazanmış olacak." ifadelerini kullandı.