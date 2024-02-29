Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, kuzey bölgelerinin yanı sıra İsrail’in insani yardım girişini engellediği Gazze kentindeki Şifa Hastanesinde yetersiz beslenme ve sıvı kaybı nedeniyle yaşamını yitiren çocukların sayısının 6'ya çıktığı ifade edildi.

İsrail ordusunun 145 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde insani bir felaket yaşanıyor.