İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yer alan bir yardım dağıtım merkezine düzenlediği saldırıda en az 20 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Saldırıda yaşamını yitiren siviller Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne getirildi.

Öte yandan İsrail ordusunun Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda ayağından yaralanan Filistinli kız çocuğu, kentteki Nasır Hastanesi'ne getirildi.

Devam eden saldırılarda şu ana kadar 54 binin üzerinde Filistinli hayatını kaybetti, 124 binden fazla kişi yaralandı. Ölü ve yaralıların büyük kısmını kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Ayrıca 11 binden fazla kişi kayıp, yüz binlerce sivil ise yerinden edilmiş durumda.