Türkiye’nin en etkileyici vadilerinden biri olarak gösterilen bölge, büyüleyici manzaraları ve zengin ekosistemiyle izleyicileri adeta mest etti.

Programda, Geben Vadisi’nin doğa tutkunları için neden özel bir konuma sahip olduğu, bölgedeki bitki çeşitliliği, su kaynakları ve köy yaşamı detaylı biçimde ele alındı. Yemyeşil orman dokusu, temiz havası ve berrak dereleriyle dikkat çeken vadi, ekran başındaki izleyicilere doğayla iç içe bir yolculuk sundu.

Yayın sonrası sosyal medyada büyük yankı uyandıran bölüm, Kahramanmaraş’ın doğasının korunması gerektiği yönünde farkındalık oluşturdu. Birçok doğasever, Geben Vadisi’nin doğal dokusunun korunması için çağrıda bulundu.

Eşsiz manzaralarıyla doğa turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olan Geben Vadisi, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bölge, Kahramanmaraş’ın turizm değerleri arasında her geçen gün daha fazla öne çıkıyor.