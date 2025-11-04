İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve bazı şüpheliler hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Soruşturma, “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamaları kapsamında yürütülüyor.

Dosyada yer alan yeni bilgilere göre, şüpheliler arasında bulunan babası Hasan ve oğlu Selim İmamoğlu hakkında da önemli bir adım atıldı. Savcılık, her iki ismin üzerlerine atılı “rüşvet” ve “suç gelirlerini aklama” suçlarından ifade vermeleri amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat yazısı gönderdi.

Soruşturma dosyasında yer alan delillerin titizlikle incelendiği, dijital materyaller ve mali kayıtların analizinin sürdüğü öğrenildi. Başsavcılık kaynakları, sürecin çok yönlü olarak ilerlediğini ve elde edilen yeni bulgular doğrultusunda dosyanın genişleyebileceğini belirtti.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından, toplanan deliller ışığında şüpheliler hakkında iddianame hazırlanması bekleniyor.