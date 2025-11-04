Ünlü şarkıcı Güllü, 26 Eylül günü saat 01.30 sıralarında Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki altı katlı binanın en üst katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturma titizlikle sürüyor.

Güllü’nün ölümüne ilişkin yapılan incelemelerde, düştüğü odadaki zeminde Arap sabunu veya bebek yağı döküldüğü yönündeki iddialar da araştırıldı. Ancak hazırlanan kriminal rapor, bu iddiaları çürüttü. Raporda, “zeminde herhangi bir kayganlaştırıcı maddeye rastlanmadığı” ve Arap sabunu ile bebek yağı kalıntısının bulunmadığı açıklandı.

Soruşturma kapsamında evin içindeki güvenlik kamera kayıtları da mercek altına alındı. Görüntülerin detaylı analizinin yapılması için kayıtların TÜBİTAK’a gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan, Güllü’nün ölmeden önce aile içi şiddet yaşadığı iddiaları da yeniden gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, şarkıcı 5 Mart 2023 tarihinde saat 16.34’te KADES uygulaması üzerinden iki kez yardım çağrısında bulundu. Ekiplerin olay yerine ulaşmasının ardından Güllü’nün şikayetçi olmaktan vazgeçtiği belirtildi.

Soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, Güllü’nün ölümüne ilişkin adli ve teknik incelemelerden çıkacak sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak.