Ünlü şarkıcı Güllü, 26 Eylül günü saat 01.30 sıralarında Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki altı katlı binanın en üst katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturma titizlikle sürüyor.

Unlu Sanatci Gullu Hayatini Kaybetti Olum Nedeni Belli Oldu 688609

Güllü’nün ölümüne ilişkin yapılan incelemelerde, düştüğü odadaki zeminde Arap sabunu veya bebek yağı döküldüğü yönündeki iddialar da araştırıldı. Ancak hazırlanan kriminal rapor, bu iddiaları çürüttü. Raporda, “zeminde herhangi bir kayganlaştırıcı maddeye rastlanmadığı” ve Arap sabunu ile bebek yağı kalıntısının bulunmadığı açıklandı.

0X0 Gullunun Olumunde Kahreden Detay Olay Yeri Inceleme Ekipleri Fark Etti 1759036138304

Soruşturma kapsamında evin içindeki güvenlik kamera kayıtları da mercek altına alındı. Görüntülerin detaylı analizinin yapılması için kayıtların TÜBİTAK’a gönderildiği öğrenildi.

Gullunun Dustugu Zeminde Kayganlastirici Maddeye Rastlanmadi A0Cdb4D4F631 1100X650

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Engin Çağlar hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Engin Çağlar hayatını kaybetti
İçeriği Görüntüle

Öte yandan, Güllü’nün ölmeden önce aile içi şiddet yaşadığı iddiaları da yeniden gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, şarkıcı 5 Mart 2023 tarihinde saat 16.34’te KADES uygulaması üzerinden iki kez yardım çağrısında bulundu. Ekiplerin olay yerine ulaşmasının ardından Güllü’nün şikayetçi olmaktan vazgeçtiği belirtildi.

69098E413B681Ccda51377A5

Soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, Güllü’nün ölümüne ilişkin adli ve teknik incelemelerden çıkacak sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak.