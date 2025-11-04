Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan duyuruya göre, 2025 Adalet Bakanlığı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavları Aralık ayında gerçekleştirilecek.

Buna göre, 2025-Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı, 2025-Adli Yargı (Avukatlar İçin) ve 2025-İdari Yargı Hakim Yardımcılığı yazılı yarışma sınavları 20-21 Aralık tarihlerinde, dört oturum halinde uygulanacak.

Adaylar, sınav başvurularını 11 Kasım’a kadar elektronik ortamda yapabilecek. Başvurular, ÖSYM başvuru merkezlerinden, ais.osym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Sınava katılmak isteyen adayların, başvuru sürecinde herhangi bir aksaklık yaşamamaları için 2025-Adalet Bakanlığı Sınavları Başvuru Kılavuzu’nu dikkatlice incelemeleri gerekiyor. Kılavuzda sınav tarihleri, başvuru koşulları, oturum bilgileri ve sınav ücretlerine ilişkin detaylar yer alıyor.

ÖSYM, adaylara başvurularını son güne bırakmamaları uyarısında bulunurken, sınav takvimi doğrultusunda gerekli hazırlıkların tamamlanması gerektiğini hatırlattı.