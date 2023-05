Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Tarihi kentsel dönüşüm projelerimizle ve kültürel faaliyetlerle Dulkadiroğlu’nun tarihini gelecekle bütünleştirdik” dedi.



İstişare ve değerlendirme toplantıları kapsamında Dulkadiroğlu ilçesinde görev yapan din görevlileri ile bir araya gelen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 8 yılda ortaya koydukları projeleri anlattı. Dulkadiroğlu’nu değiştiren, dönüştüren ve geliştiren projelere imza attıklarının altını çizen Başkan Okay, bu değişim ve dönüşümün tüm hızıyla devam ettiğine işaret etti.

Özellikle tarihi yapılarının restore edilmesi ve kültürel mirasın korunması adına önemli çalışmalara imza attıklarını anlatan Başkanı Okay, toplantıda yaptığı konuşmasında şunları dile getirdi: “Dulkadiroğlu’nun tarihi potansiyelini ön plana çıkarma adına çok önemli çalışmalar yaptık. Tarihi konak restorasyonu çalışmaları birçok zorluğu barındırmaktadır. Ancak biz bu hususta tecrübeli belediyelerle işbirliği yaparak önemli bir yol kat ettik. Şuan geldiğimiz noktada çok önemli restorasyon projelerine imza attık. Mutfak Müzesi, Dulkadiroğlu Konağı, Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi, Maraş Araştırmalar Konağı ve Bahtiyar Yokuşu gibi birçok projeye imza attık. Bu projelerimize yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Şehrimizin tarihini geleceğiyle bütünleştiriyoruz.”

ŞEHİRLER DOĞUYA DOĞRU DA GELİŞİR

Şehirlerin batıya doğru çok kolay bir şekilde büyüdüğünü ifade eden Başkan Okay, şunları söyledi: “Gerekli alt yapı ve imkanlar sağlandığında şehirler doğuya doğru da büyür. Dulkadiroğlu bunun bir kanıtıdır. Ortaya koyduğumuz Kamu Külliyesi projesi, ilçenin doğuya doğru gelişimin önünü açmıştır. Dulkadiroğlu her anlamda kıymetlenmiş ve kıymetlenmeye de devam etmektedir.”

DULKADİROĞLU ‘EN’LERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Ortaya koydukları projelerin önemini anlatan Başkan Okay, şunları söyledi: “Bölgenin en büyük gençlik merkezini inşa ettik. Yine bölgenin en büyük yüzme spor kompleksini inşa ediyoruz. Türkiye’nin ilk kamu külliyesini bölgemize kazandırdık. Dolayısıyla, Dulkadiroğlu ‘en’lerin şehridir. Bundan sonraki süreçte de ortaya koyacağımız projelerimiz enlerden oluşacaktır.”

Başkan Okay’ın konuşmasının ardından din görevlileri görüş ve önerilerini bildirdi.