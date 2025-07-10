Binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu’nun en köklü şehirlerinden biri olan Kahramanmaraş, tarihî dokusu ve kültürel zenginliğiyle hem yerli halkın hem de ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Taş döşeli sokaklarından tarihi hanlarına, camilerinden kalelerine uzanan mirasıyla şehir, geçmişin izlerini bugüne taşıyor.

Aksu Haber olarak mikrofonumuzu vatandaşlara uzattık ve “Kahramanmaraş’ın en bilinen tarihi yerleri nelerdir?” sorusunu yönelttik. Vatandaşların verdiği yanıtlar, kentin köklü tarihine olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş Kalesi, Kapalı Çarşı, Yeraltı Çarşısı, Eshab-ı Kehf ve çeşitli tarihi hamamlar halkın en çok dile getirdiği yapılar arasında yer aldı. Her biri, şehrin geçmişine tanıklık eden birer kültürel hazine olarak öne çıkıyor.

Tarihi değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirten vatandaşlar, bu mirasın hem turizm açısından hem de kültürel kimlik açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Kahramanmaraş, sadece lezzetleriyle değil, tarih kokan sokakları ve anılarıyla da yüzyıllardır yaşayan bir şehir olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.