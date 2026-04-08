Nezihe Öksüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alanı Hemşire Yardımcılığı Dalı 12. sınıf öğrencileri tarafından gerçekleştirilen programda, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin sağlık kontrolleri yapıldı.

Etkinlik kapsamında katılımcıların tansiyon ve kan şekeri ölçümleri titizlikle gerçekleştirilirken, elde edilen sonuçlara göre bilgilendirmelerde bulunuldu. Öğrenciler, sağlık taramalarıyla erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Genç sağlıkçı adaylarının aktif rol aldığı programda, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve toplumda bilinç oluşturulması adına önemli mesajlar verildi. Öğrenciler, teorik bilgilerini sahada uygulama fırsatı bulurken aynı zamanda topluma hizmet etmenin gururunu yaşadı.

Etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Acaboğa, bu tür uygulamaların toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirterek gençlerin bu alandaki çalışmalarını takdir etti.

“Sağlık için birlikte, bilimin yanındayız” anlayışıyla gerçekleştirilen etkinlik, bilinçli ve donanımlı sağlık bireylerinin yetiştiğini bir kez daha ortaya koydu.