Törene, Tomsuklu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Beşen, iş insanı Bülent Atay ile diğer yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İlk imzaların atılmasıyla sanayi bölgesinin yükselişi resmen başlamış oldu.

Mustafa Narlı, törende yaptığı konuşmada, “Bugün, Kahramanmaraş’ın ekonomik kalkınması adına tarihi bir anı yaşıyoruz. Tomsuklu OSB’nin ilk ruhsatını vermek, bölge sanayisinin geleceğe güvenle baktığının bir göstergesidir,” dedi.

Tomsuklu OSB, yatırımcılar için cazip fırsatlar sunarken, bölgedeki istihdam potansiyelini artırmayı hedefliyor.

İlk inşaat ruhsatı ile birlikte yükselmeye başlayacak tesisler, şehrin ekonomik dinamiklerini değiştirecek.

Tomsuklu OSB, Kahramanmaraş’ın sanayi haritasında yeni bir yıldız olarak parlamaya hazırlanıyor.