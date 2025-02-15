Kadın girişimcilerin üretimlerini sergileyerek ekonomik hayatta daha aktif rol almasını desteklemek amacıyla düzenlenen Geleneksel 2. Kadın Emeği Alışveriş Festivali, coşkulu bir törenle başladı.

Büyükşehir Belediyesi, KMTSO, TOBB Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu ve Piazza AVM iş birliğiyle düzenlenen festival, kadın girişimcileri destekleyerek bölge ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.

Piazza AVM’deki açılışa Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu ve KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz katıldı. Protokol üyeleri, kadın emeğinin görünürlüğünü artıran bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı.