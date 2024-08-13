Kahramanmaraş büyükşehir belediyesinin 20 yıl aranın ardından yeniden vatandaşlarla buluşturduğu ve 9 ağustos cuma günü açılışı gerçekleştirilen uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı, tüm heyecanı ile devam ediyor.

Kahramanmaraş’ın kültürel ve ticari hayatına önemli katkılar sağlaması hedeflenen fuara Gaziantep, Malatya, Hatay, Kayseri ve Osmaniye gibi komşu illerden de ziyaretçiler akın ediyor.

31 Ağustos’a kadar devam edecek fuar süresince; birbirinden renkli ve eğlenceli konserler, tiyatro gösterileri, açık hava sineması, alışveriş ve spor alanları ile sahne gösterileri vatandaşlarla buluşmaya devam edecek.

Bu kapsamda fuarın 4. Gününde de ziyaretçiler Süleyman Güçlü konseriyle unutamayacakları bir gece yaşadı.

Ardından tosun paşa “sinema gösterisi” ile sinemaseverler eşsiz bir deneyim yaşama fırsatı duldu.