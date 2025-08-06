Kahramanmaraş’ta 20 yıl aradan sonra yeniden düzenlenmeye başlanan ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Geleneksel Ağustos Fuarı, büyük bir ilgiyle karşılandı. Şehrin sosyal ve kültürel yaşamına önemli katkılar sunan fuar, binlerce vatandaşın akınına uğruyor.

KAFUM Fuar Alanı’nda kurulan etkinlik alanında stant açan Kahramanmaraşlı esnaflar, yoğun ziyaretçi ilgisinden oldukça memnun. Fuara gelen vatandaşlar hem alışveriş yapıyor hem de sahne gösterileri, çocuk oyun alanları ve deneyim atölyeleriyle dolu dolu bir gün geçiriyor.

Ailelerin ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği fuar, her geçen gün artan ziyaretçi sayısıyla adeta bir kültür buluşmasına dönüşmüş durumda. Katılımcılar, fuarın şehir tanıtımı ve yerel ekonomiye sağladığı katkılardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tarz etkinliklerin sürdürülebilir hale getirilmesini talep ediyor.

Yetkililer, fuarın önümüzdeki yıllarda da daha geniş kapsamlı etkinliklerle devam etmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.