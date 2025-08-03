Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Geleneksel Ağustos Fuarı, ikinci gününde de renkli görüntülere sahne oldu. KAFUM Fuar Alanı’nda devam eden etkinlikler, her yaştan vatandaşı bir araya getirerek şehre bayram havası yaşattı.

Özellikle çocuklara yönelik hazırlanan eğlence alanları fuarın en çok ilgi gören bölümleri arasında yer aldı. Lunapark, deneyim stantları, şişme oyun grupları ve zekâ-beceri oyunları, minik ziyaretçilere unutulmaz bir gün yaşatırken, sahnelenen illüzyon gösterileri ise büyük beğeni topladı.

Fuarda yalnızca eğlence değil, öğretici ve interaktif aktiviteler de yer aldı. Aileler, hem çocuklarının eğlenmesinden hem de fuarın düzenli ve güvenli ortamından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Birçok vatandaş, bu tür organizasyonların şehre sosyal hareketlilik kazandırdığını belirterek, etkinliklerin yıl boyunca farklı temalarla sürdürülmesini talep etti.

Katılımcılar, organizasyonun başarısından dolayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederken, fuarın ilerleyen günlerinde de yoğun katılımın sürmesi bekleniyor.