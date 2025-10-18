Onikişubat Belediyesi, KMTSO, KİÜ, TOBB Kadın girişimciler kurulu ortaklığı ile düzenlenen Geleneksel Bağ Bozumu Festivali, EXPO 2023 Arasta Çarşısı’nda başladı.

İlçenin bereketli topraklarını, kadın emeğini ve yerel üretim gücünü buluşturan festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Onikişubat Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen festival, "Bağ bozumunun bereketi, kadın emeğinin zarafetiyle birleşiyor" sloganıyla gerçekleştirildi.

Kadın kooperatifleri ve yerel üreticiler, stantlarda kendi el emeği ürünlerini sergileyerek üretim gücünü gözler önüne serdi.

Festival süresince üzümden elde edilen yöresel lezzetler, geleneksel el sanatları ve yerel tatlar vatandaşların beğenisine sunuldu.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, ilçenin sahip olduğu tarımsal ve iklimsel çeşitliliğin büyük bir zenginlik olduğunu belirtti.

Ardından kürsüye gelen paydaş kurum ve protokol üyeleri de bu tür etkinliklerin Kahramanmaraş için çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterileri düzenlendi.

Daha sonra protokol üyeleri ve katılımcılar hep birlikte festival alanında bulunan stantları ziyaret etti.