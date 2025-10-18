Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, KAFUM’da gerçekleştirilen görkemli açılış töreninin ardından kapılarını kitapseverlere açtı. Fuarda düzenlenen ilk söyleşi programının konuğu AK Parti AR-GE ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen oldu.

“Kardeşliğin Yurdu Türkiye” başlığı altında gerçekleştirilen programda Şen, birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaparak Türkiye’nin ortak geleceği üzerine önemli mesajlar verdi. Yoğun katılımın olduğu söyleşide Mustafa Şen, Türkiye’nin farklı etnik kimliklerden ve kültürlerden oluşan zengin bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, söyleşi sonrası kitaplarını okurları için imzaladı.