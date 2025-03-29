Kahramanmaraş Valiliği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından ortak bir şekilde organize edilen ve geleneksel hale gelen bayramlaşma töreni, bu yıl da coşkulu bir katılımla Milli İrade Meydanı’nda yapıldı.

Düzenlenen bu anlamlı bayramlaşma töreni, katılımcıların yoğun ilgisi ve coşkusuyla gerçekleşti.

Bayramlaşma törenine, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Prof. Dr. Mehmet Şahin ile MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora katılım sağladı.

Katılımcılar Aksu Haber canlı yayını aracılığıyla vatandaşların bayramını tebrik etti.