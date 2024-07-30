9 – 31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek fuar hazırlıkları ise hummalı bir şekilde sürüyor. Fuarın düzenleneceği KAFUM’da lunapark, alışveriş standları ve etkinlik alanlarının kurulumu, çevre düzenlemeleri ve peyzaj uygulamaları gerçekleştiriliyor.

20 yıl aranın ardından yeniden düzenlenecek fuarda; yöresel ürünler, hediyelik eşyalar, çocuk etkinlikleri, konserler, yeme – içme alanları, lunapark ve çeşitli spor etkinlikleri Kahramanmaraşlılarla buluşacak. Büyükşehir Belediyesince fuar hazırlıkları hummalı bir şekilde sürüyor.

Aksu Haber olarak vatandaşlara fuar hakkında ne düşündüklerini sorduk

Editör: Yunus Firdevsoğlu