Yıl boyunca toplanan bağışlarla temin edilen kurbanlıklar, köy muhtarı ve seçilen heyetin titiz denetimi altında temin edildi. Kesim işlemlerinin ardından, etler mahalle meydanında oluşturulan komite nezaretinde, her haneye eşit şekilde dağıtıldı. Bu etkinlikte en dikkat çekici nokta, bağışların kimin tarafından yapıldığının gizli tutulması ve tüm evlerin eşit şekilde et alması oldu.

Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, programa katılarak mahalle halkının gösterdiği dayanışmadan dolayı teşekkür etti ve bu güzel geleneğin sürdürülmesini kutladı. Mahalle Muhtarı Uğur Demir ise, Tombak Mahallesi’nin her yıl düzenlediği bu etkinliği bu yılda da başarıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Tombak Mahallesi’nin bu anlamlı etkinliği, mahalle halkının birlik ve beraberlik içinde ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.