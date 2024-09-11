Hayat şartlarının her geçen gün zorlaştığı bu dönemde, vatandaşlar geçim sıkıntısıyla başa çıkabilmek için farklı yollara başvurmaya başladı. Gelir-gider dengesini korumaya çalışan birçok kişi, ek iş yaparak veya eve gelir getirebilecek farklı yollar deneyerek maddi durumunu iyileştirmeyi hedefliyor.

Aksu Haber olarak vatandaşlara "Gelirleriniz giderlerinizi karşılıyor mu?" diye sorduk. Yaptığımız bu röportajlar, toplumun genel ekonomik durumunu ve bireylerin finansal sıkıntılarını gözler önüne serdi.