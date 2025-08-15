Kahramanmaraş’ta düzenlenen Geleneksel Ağustos Fuarı, ticaret ve kültürün buluştuğu renkli etkinlikleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Fuarda yer alan stantlardan biri de KİGEM çatısı altında ürünlerini sergileyen genç girişimci Eylül Duyan’a ait oldu.

Geri dönüştürülmüş plastiklerden anahtarlıktan oyuncaklara kadar birçok ürün tasarlayan Duyan, el emeği çalışmalarını ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Fuarda ilgiyle karşılanan stantta, ev dekorasyonundan çocuk oyuncaklarına kadar farklı kategorilerde organik ve çevre dostu malzemelerden üretilmiş ürünler yer aldı.

Ürünleri hakkında bilgi veren genç girişimci Eylül Duyan, “Geri dönüşümle doğaya katkı sağlarken, aynı zamanda özgün ve kullanışlı ürünler tasarlamaya özen gösteriyorum. Ev dekorasyonundan oyuncaklara kadar her ürünü organik malzemelerden üretiyorum” dedi.

Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı, farklı alanlardan katılımcılarla kente hem ticari hem de kültürel bir hareketlilik kazandırmayı sürdürüyor.