Ödül programı kapsamında, yaz okuluna devam eden ve dernek tarafından düzenli olarak desteklenen yetim çocuklar, Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı’na götürüldü. Fuar alanını gezip eğlenen çocuklar, lunaparkta, oyun alanlarında ve masal çadırında gönüllerince vakit geçirdiler.

Program boyunca çocuklara yemek ve dondurma ikramında bulunulurken, yaz okulunu başarıyla tamamlayan öğrencilere kurs bitirme sertifikaları ile birlikte tablet, bluetooth hoparlör ve çeşitli oyuncaklar hediye edildi.

Kahramanmaraş İHH olarak emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür edilerek, “Allah razı olsun” dilekleri iletildi.