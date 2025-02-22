Bu kapsamda Genç Müsiad Kahramanmaraş şubesi tarafından da düzenlenen 3T programı üyeler arasında aktif iş ilişkilerinin kurulması ve üyelerin ekonomik potansiyeline katkı sağlamayı hedefliyor.

Genç Müsiad tanıtım filmi ile başlayan program Genç Müsiad Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Emin Koç’un açılış konuşması ile devam etti.

Ardından kürsüye gelen Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Ticaret odası olarak kent genelinde sürdürdükleri çalışmalar hakkında bilgiler vererek bu tür programların yeni fırsatlar bulma açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

Daha sonra sponsor firmalara teşekkür belgeleri takdim edildi.

Üyelerin birbirleriyle tanışma ve etkileşim kurma imkânı sunan program, destek veren başta Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit olmak üzere diğer katılımcılara teşekkür plaketi verilmesi ile son buldu.