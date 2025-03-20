Yoğun katılımın olduğu organizasyonda, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhu ön plana çıktı.

Programa, şube başkanları, genel merkez yönetim kurulu üyeleri, gençlik meclisi başkanları ve dernek üyeleri katılım sağladı. Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Emin Koç, davetlilerle tek tek selamlaşarak yakından ilgilendi.

İftarın ardından gerçekleştirilen sohbetlerde, iş dünyasında dayanışmanın ve güçlü bağlar kurmanın önemi vurgulandı.

Programda bir konuşma yapan Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Emin Koç, Ramazan’ın birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini vurguladı. “Bugün burada, iş dünyasının genç temsilcileri olarak bir araya gelmemiz, kardeşliğimizin ve ortak hedeflerimizin en güzel göstergesidir” dedi.