Genç MÜSİAD Kahramanmaraş tarafından sık sık düzenlenen tecrübe aktarım programlarından bir yenisi daha gerçekleştirildi. Bu kapsamda düzenlenen “Şirketler Muhasebesi ve Vergi Uygulamaları Eğitim Programı” yoğun ilgiyle takip edildi.

MÜSİAD Konağı’nda gerçekleşen programın konuğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Seyfullah Kalakenger oldu. Katılımcılara şirketler muhasebesi süreçleri, vergi mevzuatındaki güncel uygulamalar ve pratik çözümler üzerine kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Genç girişimciler, iş dünyası temsilcileri ve muhasebe alanına ilgi duyan gençlerin katılım gösterdiği eğitim programında, uygulamaya dönük örnekler ve soru-cevap bölümü de yer aldı. Katılımcılar, programın faydalı geçtiğini ve benzeri etkinliklerin devam etmesini istediklerini belirtti.