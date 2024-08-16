Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Tecrübe Aktarım Programı, bu ay da yoğun katılımla tamamlandı. Genç girişimciler ve iş insanlarının bir araya geldiği etkinlikte, katılımcılar bilgi ve deneyimlerini paylaşma fırsatı buldu. Bu ayın konuğu ise Haşiroğlu Tarhana Yönetim Kurulu Başkanı Samet Çiftaslan oldu.

Samet Çiftaslan, programda kendi iş hayatındaki deneyimlerini gençlerle paylaştı. Girişimcilik ve iş dünyasında başarıya ulaşmanın yolları hakkında önemli tavsiyelerde bulunan Çiftaslan, katılımcılara ilham veren konuşmasıyla büyük beğeni topladı. Çiftaslan’ın, özellikle karşılaştığı zorluklar ve bu zorlukları aşma stratejileri hakkında verdiği örnekler, genç girişimciler için değerli dersler sundu.

Programda değerlendirmelerde bulunan Kahramanmaraş Genç Müsiad Şube Başkanı Mehmet Emin Koç, Aksu Habere, Program kapsamında dünya çapında başarılı markalar yaratma yolunda tecrübelerden birlikte ilham almak ifadelerini kullandı.

Haşiroğlu Tarhana Yönetim Kurulu Başkanı Samet Çiftaslan ise kendisinin de müsiad ailesinin bir ferdi olduğunu dile getirerek öncesinde başarılı duayen iş insanlarını dinleyip feyz aldığımız dönemden şimdi bizlerde kendi tecrübelerimizi genç girişimcilere ilham olması için aktarıyoruz. Mutlu ve gururluyum ifadelerini kullandı