Panel Öncesi Fuaye Alanında Müsiad Üyelerinin Ürünlerinin Yer Aldığı Stantlar Ziyaret Edildi.

Panel Saygı Duruşunda Bulunulması Ve İstiklal Marşının Okunmasıyla Başladı.

Programın Açılış Konuşmasını Genç Müsiad Kahramanmara Şube Başkanı Harun Kılıç Gerçekleştirdi.

Panelde Konuşmacılar Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Dekanı Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan Ve Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Gümüşer Kendi Alanlarında Ki Deneyimleri Katılımcılara Aktardı.

Panel Sonrası Aksu Haber’e Özel Açıklamalarda Bulunan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Gümüşer, Genç Müsiad’a Organizasyondan Dolayı Teşekkür Etti.

Genç Müsiad Kahramanmara Şube Başkanı Harun Kılıç İse Aksu Haber’e Yaptığı Açıklama Da Panele Katılım Sağlayan Herkese Teşekkür Ediyorum Sözlerine Yer Verdi.