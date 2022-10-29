Genç Gazeteci Ömer Faruk Salman’ın Sunduğu Genç Portrelerin, Bu Hafta Ki Konuğu Çırağın Gruop Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çırak Oldu.

Çırak Yapmış Olduğu Başarılı İşlerden Bahsederek Girişimciliğe Nasıl Başladığını Aksu Tv Ekranlarından Paylaştı