Sporun farklı branşlarıyla ulusal çapta adından bahsettiren Kahramanmaraş'ta gençler yeni spor alanlarında yer almaya devam ediyor. Bu kapsamda su kaynakları bakımından zengin su sporları faaliyetlerine ev sahipliği yapmış şehrimizde, faaliyet gösteren Maraş Kürek ve Su Sporları Kulübü, Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığına Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlüğü bünyesinde olan sevgi evlerinde yetişen gençleri su sporları alanında geliştirmeyi ve yetiştirmeyi hedefliyor.

Yaklaşık 100 sporcu adayı ile gençleri su sporlarına teşvik etmeyi amaçlayan Maraş Kürek ve Su Sporları Kulübü yönetimi, daha fazla sporcu sayısına ulaşarak gençlerin ve çocukların ulusal ve uluslararası organizasyonlarda lisanslı sporcu ünvanıyla şehrimizi su sporları alanında temsil etmeye hazırlanıyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Maraş Kürek ve Su Sporları Kulübü Başkan Yardımcısı Gizem Erimhan yapılan bugünkü organizasyon sonrasında ; 6 şubat depreminin yaralarını sarmak için gençleri ve çocukların su sporları aktivitelerinde daha fazla yer almalarını sağlamak adına, Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlüğümüz işbirliğinde ve kontrolünde, şehrimizin adını bu önemli alanda tanıtmak gençleri su sporları ile buluşturarak şehrimizi temsil etmeyi hedefliyoruz.

Gençlerin kürekçilik sporundaki faaliyetleriyle bedensel ve zihinsel gelişiminde katkılar sağlayacağı gibi onların daha sağlıklı bir şekilde olmalarıyla birlikte zararlı ve kötü alışkanlardan uzak durmalarının hazırlığı içerisindeyiz. Bugünkü buluşmamızda, sevgi evlerinde kalan öğrencilerimizin gözlerindeki umut dolu bakışları arasına gizlenen başarıya ve su sporları alanındaki hedeflere kilitlenenlere şu açıklamayı yaptı, bizlerin bu alanda varolmamıza öncülük etmeniz bizler için gurur verici durum.

Bizler, şehrimizi hem ulusal hemde uluslarası alanda temsil etmek için sizlerin öncülüğünde var gücümüzle çalışacağız, birlikte başaracağız birlikte kazanacağız diyerek bizlerin doğru bir proje üzerinde olduğumuz yönünde inancımız ve umutlarımız dahada arttı. Kentimizin su sporları alanındaki faaliyetleri kapsamına, muhteşem motivasyonlarıyla paha biçilmez sportif enetjileriyle gençliğe ışık tutan ve samimi destekleriyle bizlere desteklerini esirgemeyen kamu kurumlarımızın yönetimlerine ve stk'lara teşekkür ediyoruz.