Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Meclisi, gençlere yönelik örnek bir etkinliğe daha imza attı.

Şehrin farklı mahallelerinden gelen çocuklar ve gençler, ilk kez sinemayla buluşmanın heyecanını yaşadı. Gençlerin sosyal gelişimlerine katkı sağlamak, kültürel farkındalıklarını artırmak ve sanatsal faaliyetlere yönelmelerini teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, Arsan Center Sinema Salonu’nda “Sırr: Kudüs Macerası” adlı film izlendi.

Özellikle daha önce sinemaya gitme imkânı bulamamış çocukların yer aldığı etkinlikte, sinema salonundaki atmosfer ve izlenen film, gençlerin büyük beğenisini kazandı.